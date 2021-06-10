Chevrolet Corvette оновився і отримав нову версію

Chevrolet Corvette оновився і отримав нову версію

Американська компанія Chevrolet підготувала оновлення для свого легендарного спорткара Corvette Stingray. Крім того, в сімействі з'явиться нова лімітована версія IMSA GTLM Championship Edition, повідомляє Обозреватель.

Систему уприскування атмосферного 6,2-літрового атмосферного V8 модернізували, а також перенастроїли блок управління мотором. Це дозволило додати моделі ще 5 "конячок", до наявних у табуні 490-м. Також змінено налаштування системи Active Fuel Management, що дозволило розширити діапазон оборотів, в якому вона може відключати частину циліндрів для економії палива та зниження шкідливих викидів.

Corvette Stingray пропонується в двох варіантах – купе і кабріолет
Corvette Stingray пропонується в двох варіантах – купе і кабріолет. Джерело: media.chevrolet.com

Крім того, для Corvette Stingray 2022 модельного року підготували три нові кольори кузова: Hypersonic Gray, Caffeine та Amplify Orange Tintcoat.

Лімітовану версію Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition виготовлять накладом 1000 примірників
Лімітовану версію Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition виготовлять накладом 1000 примірників. Джерело: media.chevrolet.com

Але і це ще не все. У сімействі з'явилася лімітована версія Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition. Таких-машин буде виготовлено всього 1000 примірників на честь болідів Corvette C8.R заводської команди Chevrolet. Всі екземпляри будуть виготовлені у комплектації 3LT та отримають пакет Z51 Performance Package. Дізнатися новинку можна за оригінальними аплікаціями Corvette Racing. Автомобіль буде запропонований тільки в двох колірних схемах – жовтим кузовом Accelerate Yellow з сірим смугами та сірим кузовом Hypersonic Gray з жовтим декором.

Автомобіль буде запропонований тільки в двох колірних схемах – жовтим кузовом Accelerate Yellow з сірим смугами і сірим кузовом Hypersonic Gray з жовтим декором
Автомобіль буде запропонований тільки в двох колірних схемах – жовтим кузовом Accelerate Yellow з сірим смугами і сірим кузовом Hypersonic Gray з жовтим декором. Джерело: media.chevrolet.com

У списку опцій – карбонові спойлери, бічні спідниці та корпуси дзеркал, жовті гальмівні супорти, чорні диски Trident з логотипом Corvette Racing "Jake". У салоні встановлені "ковші" GT2 з жовтими ременями безпеки, а також декоративна номерна плакетка C8.R Special Edition. У комплекті – захисний чохол від негоди.

Вартість оновленого Chevrolet Corvette Stingray стартує з позначки $62 195 за купе та від $69 695 – за кабріолет. За версію IMSA GTLM Championship Edition доведеться заплатити на $6595 більше.

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