Chevrolet Corvette оновився і отримав нову версію

Американська компанія Chevrolet підготувала оновлення для свого легендарного спорткара Corvette Stingray. Крім того, в сімействі з'явиться нова лімітована версія IMSA GTLM Championship Edition, повідомляє Обозреватель.

Систему уприскування атмосферного 6,2-літрового атмосферного V8 модернізували, а також перенастроїли блок управління мотором. Це дозволило додати моделі ще 5 "конячок", до наявних у табуні 490-м. Також змінено налаштування системи Active Fuel Management, що дозволило розширити діапазон оборотів, в якому вона може відключати частину циліндрів для економії палива та зниження шкідливих викидів.

Corvette Stingray пропонується в двох варіантах – купе і кабріолет. Джерело: media.chevrolet.com

Крім того, для Corvette Stingray 2022 модельного року підготували три нові кольори кузова: Hypersonic Gray, Caffeine та Amplify Orange Tintcoat.

Лімітовану версію Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition виготовлять накладом 1000 примірників. Джерело: media.chevrolet.com

Але і це ще не все. У сімействі з'явилася лімітована версія Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition. Таких-машин буде виготовлено всього 1000 примірників на честь болідів Corvette C8.R заводської команди Chevrolet. Всі екземпляри будуть виготовлені у комплектації 3LT та отримають пакет Z51 Performance Package. Дізнатися новинку можна за оригінальними аплікаціями Corvette Racing. Автомобіль буде запропонований тільки в двох колірних схемах – жовтим кузовом Accelerate Yellow з сірим смугами та сірим кузовом Hypersonic Gray з жовтим декором.

Автомобіль буде запропонований тільки в двох колірних схемах – жовтим кузовом Accelerate Yellow з сірим смугами і сірим кузовом Hypersonic Gray з жовтим декором. Джерело: media.chevrolet.com

У списку опцій – карбонові спойлери, бічні спідниці та корпуси дзеркал, жовті гальмівні супорти, чорні диски Trident з логотипом Corvette Racing "Jake". У салоні встановлені "ковші" GT2 з жовтими ременями безпеки, а також декоративна номерна плакетка C8.R Special Edition. У комплекті – захисний чохол від негоди.

Вартість оновленого Chevrolet Corvette Stingray стартує з позначки $62 195 за купе та від $69 695 – за кабріолет. За версію IMSA GTLM Championship Edition доведеться заплатити на $6595 більше.