УЄФА заборонив слоган "Героям слава!" на формі збірної

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобов'язав Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 слоган "Героям слава!" Нагадаємо, що на неї також нанесена карта нашої країни з Кримом, повідомляє Обозреватель.

Як інформує видання "Чемпіонат" , обриси півострова залишаться на формі підопічних Андрія Шевченка, оскільки в Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнають саме такі межі України. Напис "Слава Україні!" також не заборонена, оскільки як окреме словосполучення вона не несе політичний сенс.

Відзначається, що слоган "Героям слава!" не може перебувати на футболці, оскільки в комбінації з "Слава Україні!" він має явний політичний підтекст.

Нагадаємо, що в Росії обурилися через нової екіпіровки нашої збірної і закликали УЄФА заборонити її використання на Євро-2020. Спочатку в організації відповіли, що форма підопічних Андрія Шевченко не порушує її правила і вже була затверджена.

Незважаючи на це, Російський футбольний союз (РФС) подав офіційний протест в УЄФА, в якому попросив функціонерів ще раз оцінити нашу екіпіровку.