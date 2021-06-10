Справа Стерненко: судді йдуть у відставку

Двоє суддів з колегії, яка розглядали справу активіста Сергія Стерненка, ідуть у відставку, повідомляє Слово і діло.

"Двоє суддів Кадегроб і Прибилова з колегії, яка розглядала справу Сергія Стерненко про "розбої за 300 грн", йдуть у відставку", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в лютому суд засудив одеського активіста Сергія Стерненко до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Активіст подав апеляцію. У березні Одеський апеляційний суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

У травні Одеський апеляційний суд оголосив рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненко і Руслану Демчуку у справі про викрадення людини, розбій і зберігання зброї.