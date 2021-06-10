Товарообіг з Британією зріс на 40%

Товарообіг України зі Сполученим Королівством від моменту запуску зони вільної торгівлі (ЗВТ) збільшився на 41,5% проти відповідного періоду минулоріч, повідомляє Экономическая правда.

Так, 9 червня відбулося перше установче засідання Торговельного комітету в рамках Угоди про стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.



Українську делегацію очолив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка.

"Співробітництво з Великобританією в рамках Угоди демонструє позитивну динаміку в торгівлі. Від початку функціонування Зони вільної торгівлі обсяг товарообігу між нашими країнами склав 885,1 млн дол. США.