Знаки Зодіаку, з якими нестерпно погано у відносинах

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, з якими дуже важко будувати стосунки. При цьому в ліжку вони незрівнянні, повідомляє УНИАН.

Овен

З цим знаком Зодіаку ви зможете випробувати найкращий секс у вашому житті. Але не сподівайтеся, що після інтиму він вам передзвонить і задарить квітами, бо вони дуже егоїстичні.

Скорпіон

Скорпіони дуже пристрасні, але їх цікавить тільки власне задоволення. Тому будувати з ними стосунки дуже важко, бо ви будете почувати себе непотрібним.

Близнюки

Близнюки подарують вам незабутній секс, а потім будуть намагатися переробити вас під себе. Вони часто шукають недоліки в партнері, тому стосунки з ними можуть бути напруженими.