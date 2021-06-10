Росія розпочала навчання в Тихому океані

Російський флот почав масштабні навчання в центральній частині Тихого океану, повідомляє Кореспондент.

"Відповідно до плану підготовки органів військового управління сил (військ) Тихоокеанського флоту на 2021 рік у центральній частині Тихого океану проводиться оперативне навчання різнорідних сил флоту в далекій морській зоні", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, "корабельні тактичні групи Тихоокеанського флоту, зробивши перехід протяжністю близько 4 тис. кілометрів з пунктів базування та районів несення чергування, справили розгортання групи сил флоту в призначеному районі Тихого океану для виконання навчальних завдань".

До навчання залучено до 20 надводних бойових кораблів, підводні човни і судна забезпечення, в тому числі флагман флоту ракетний крейсер Варяг. Також задіяно близько 20 літальних апаратів, в тому числі далекі протичовнові літаки Ту-142М3, висотні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ та інші літаки ВКС Росії.

"В рамках навчання відпрацьовуються завдання управління різнорідної угрупованням сил на значній відстані від пунктів базування при охороні і обороні морських (океанських) комунікацій, а також організації взаємодії оперативного угруповання кораблів і авіації з пошуку і спостереження за підводними човнами і корабельними угрупованнями умовного противника", - підкреслили в міністерстві.

Загальне керівництво навчаннями здійснює командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц.