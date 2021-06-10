У Зеленського відреагували на заяву Путіна про підлітний час ракет

В Офісі президента вважають, що заява президента РФ Володимира Путіна про те, що можливий вступ України в НАТО стане "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7-10 хвилин, "пропагандистське накачування" для внутрішньої російської аудиторії. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.

"Перш за все, потрібно відзначити, що всі висловлені тези абсолютно передбачувані й очевидні. Подібна риторика абсолютно не відрізняється від того, що ми вже неодноразово чули раніше", - сказав він.

В Офісі президента розцінюють заяву Путіна про "червоні лінії" тільки як збереження попередньої позиції керівництва РФ і сигнал, перш за все, для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами, які повинні відбутися в найближчі тижні.

"Свого роду превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача", - підкреслив Подоляк.

"Якщо ж серйозно говорити про українське суспільство і західні країни, то зрозуміло, що аргумент про підлітний час ракет не може сприйматися взагалі", - додав він.

Радник керівника Офісу президента вказав на те, що Україна завжди говорить про комплекс заходів під назвою безпека та вважає, що саме Альянс може дати нам додаткові гарантії, "виходячи з практики останніх років".

"РФ, до речі, вже межує з країнами НАТО, і в цих країнах не спостерігається будь-якої ракетної або будь-якої іншої загрози проти Росії. Так що знову ж маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн в нав'язливі переживання", - резюмував Подоляк.

Заява Путіна про вступ України до НАТО

9 червня президент Росії Володимир Путін в ефірі російського телебачення назвав можливий вступ України в НАТО "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7-10 хвилин.

"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, чи Дніпропетровська (міста Дніпра - прим. ред.) до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?" - зазначив він.