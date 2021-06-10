Три ознаки, що у вас в майбутньому розвинеться артрит

При ревматоїдному артриті імунна система організму націлена на уражені суглоби, що призводить до болю і набряку. До розвитку стану можуть з'явитися ознаки того, що ви перебуваєте в групі ризику, повідомляє U-News.

Дослідження, опубліковане в The Journal of Rheumatology, виявило найбільш прогностичні індикатори розвитку стану. Автори виявили, що опухлими суглобами, ранкова скутість й ерозії кісток є «найбільш ефективними предикторами майбутнього розвитку» ревматоїдного артриту.

У міру прогресування хвороби симптоми часто поширюються на зап'ястя, коліна, щиколотки, лікті, стегна і плечі, пояснює клініка Мейо.

«У більшості випадків симптоми проявляються в одних і тих же суглобах з обох сторін вашого тіла», - заявляє медичний орган.

У ньому пояснюється, що близько 40% людей, які страждають на ревматоїдний артрит, також відчувають ознаки та симптоми, які пов'язані з суглобами.

Є кілька факторів, які можуть збільшити ризик розвитку ревматоїдного артриту.

За даними NHS (Великобританія), є деякі свідчення того, що ревматоїдний артрит може передаватися в сім'ї, хоча вважається, що ризик його успадкування невеликий, оскільки вважається, що гени відіграють лише незначну роль в цьому стані.

Інші можливі фактори ризику включають:

Гормони - ревматоїдний артрит частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, що може бути пов'язано з дією гормону естрогену, хоча цей зв'язок не доведена.

Куріння - деякі дані свідчать про те, що люди, які курять, мають підвищений ризик розвитку ревматоїдного артриту.

Чи можна це лікувати?

На жаль, від ревматоїдного артриту немає ліків, але є перевірені способи полегшити симптоми. Вправи можуть здатися відразливими, якщо ви відчуваєте проблеми з суглобами, але було доведено, що вони приносять пряму користь. Дослідження показують, що вправи допомагають полегшити симптоми ревматоїдного артриту і поліпшити повсякденне функціонування.

Якщо вам потрібні додаткові рекомендації, фізіотерапевт може порадити вам відповідні типи вправ.