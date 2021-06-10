У Маріуполі рятувальники викачали понад 9000 куб. м дощової води

Протягом минулої доби силами Головного управління ДСНС здійснено 14 залучень до ліквідації наслідків негоди на території м. Маріуполь, повідомляє ДСНС.

Співробітники ДСНС здійснили випомповування 9302 куб. м дощової води з території 26 приватних домоволодінь, підвалів 8 багатоповерхівок, з відкритих територій трьох вулиць, а також з об’єктів інфраструктури міста.

Від Головного управління залучалось 65 осіб особового складу та 20 одиниць техніки.