Volvo відкликає автомобілі через серйозну несправнiсть

Volvo відкликає в США 85 550 автомобілів. Причиною цього є проблеми із запобіжником паливного насоса, повідомляє Обозреватель.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху країни (NHTSA) заявила, що у машинах марки ця деталь може перегоріти і зламатися. Це, у свою чергу, може призвести до зупинки авто. Про це iнформує сайт CNET﻿.

Водночас у Volvo немає повідомлень про те, що ця проблема призвела до якихось аварій чи травм. Проте шведська компанія все одно відкличе автомобілі 2019 та 2020 модельних років. Серед них седани S60 і S90, універсали V60 та V90 (а також їх варіанти Cross Country) та позашляховики XC60 та XC90.

Відкличуть не тільки бензинові моделі, але й гібридні, хоч вони і зможуть безпечно зупинитися або продовжити рух, доки вистачить акумулятора.

Вирішення проблеми із запобіжником паливного насоса є досить простим і дилери марки безкоштовно замінять цю деталь.

Нагадаємо, Volvo почне використовувати перероблені матеріали для зменшення викидів та економії коштів. Вони стануть компанією із замкнутим циклом виробництва.