Голова МЗС Італії висловився про європейські прагнення України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія цінує європейські прагнення України й позитивно оцінює її реформи в напрямі співпраці з ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хочу також наголосити, що ми насправді цінуємо європейські прагнення України" , - сказав він на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

Він зазначив, що зміцнення відносин між Брюсселем і Києвом є насправді дуже важливим для обох сторін.

"І тому ми пишаємося тим, що підтримали підписання Угоди про асоціацію і вільну торгівлю між ЄС і Україною, яка набула чинності 1 вересня 2017 року, а також надання ліберального візового режиму, маю на увазі шенгенські візи. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці угоди й домовленості", - додав міністр.

Ді Майо зазначив, що Італія також дуже позитивно ставиться і належним чином оцінює реформи, які провадить Україна в тому, що стосується співпраці з ЄС, і залишається на боці Києва, щоб допомогти йому здійснити повністю ці реформи, щоб повністю могла діяти Угода про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС, тому що це відповідає інтересам українського народу й економіки країни.