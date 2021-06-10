Кросовер Alfa Romeo вперше помічений на дорогах

Його повинні повністю розсекретити на початку наступного року, повідомляє Motor 1.

У концептуальній формі кросовер Alfa Romeo Tonale дебютував ще навесні 2019 року. Серійну версію чекали до нинішньої осені, однак новий бос бренду Жан-Філіп Імпарато відправив модель на доопрацювання для поліпшення характеристик гібридної силової установки. І тільки тепер в нашому розпорядженні виявилися шпигунські фото прототипу.

Зробленими в Турині знімками автор поділився з нашими колегами з італійської редакції. Машина на них щільно замаскована - прихований навіть дизайн колісних дисків, але обрисами лицьовій частині вона дійсно нагадує позаторішній шоу-кар. При цьому фари і радіаторна решітка виглядають більшими, ніж на концепті. У профіль ж модель нібито стала більш незграбною.

На якій платформі побудований Alfa Romeo Tonale, точно не відомо, але оскільки його розробка почалася до освіти альянсу Stellantis, це повинно бути шасі колишньої групи Fiat Chrysler Automobiles. У лінійці двигунів абсолютно точно з'явиться гібрид з можливістю зарядки від мережі, але більш детальна інформація відсутня. При цьому передбачається, що «зарядженої» модифікації по імені Quadrifoglio у молодшого кросовера Alfa Romeo не буде.

Світова прем'єра Tonale повинна відбутися в першому кварталі 2022 року. На європейський ринок модель вийде до червня, а ближче до кінця року добереться і до США.