Кросовер Alfa Romeo вперше помічений на дорогах

Кросовер Alfa Romeo вперше помічений на дорогах

Його повинні повністю розсекретити на початку наступного року, повідомляє Motor 1.

У концептуальній формі кросовер Alfa Romeo Tonale дебютував ще навесні 2019 року. Серійну версію чекали до нинішньої осені, однак новий бос бренду Жан-Філіп Імпарато відправив модель на доопрацювання для поліпшення характеристик гібридної силової установки. І тільки тепер в нашому розпорядженні виявилися шпигунські фото прототипу.

Зробленими в Турині знімками автор поділився з нашими колегами з італійської редакції. Машина на них щільно замаскована - прихований навіть дизайн колісних дисків, але обрисами лицьовій частині вона дійсно нагадує позаторішній шоу-кар. При цьому фари і радіаторна решітка виглядають більшими, ніж на концепті. У профіль ж модель нібито стала більш незграбною.

6r3b82e58a_big.jpg

На якій платформі побудований Alfa Romeo Tonale, точно не відомо, але оскільки його розробка почалася до освіти альянсу Stellantis, це повинно бути шасі колишньої групи Fiat Chrysler Automobiles. У лінійці двигунів абсолютно точно з'явиться гібрид з можливістю зарядки від мережі, але більш детальна інформація відсутня. При цьому передбачається, що «зарядженої» модифікації по імені Quadrifoglio у молодшого кросовера Alfa Romeo не буде.

f4xl0y0x9o_big.jpg

Світова прем'єра Tonale повинна відбутися в першому кварталі 2022 року. На європейський ринок модель вийде до червня, а ближче до кінця року добереться і до США.

Новини

analytics