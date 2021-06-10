Nissan припинить продаж Navara в Європі

А також закриє завод в Барселоні, де збиралася модель, повідомляє Автоцентр.

Рішення про скорочення сегмента пікапів і припинення продажів Navara не випадково. Воно обумовлено зниженням попиту. У минулому році в Європі було продано 11 695 пікапів Ніссан Навара, тоді як в 2016 ця цифра становила 30 000 одиниць.

Догляд моделі з європейського ринку спричинить за собою зупинку заводу в Барселоні, де і збирався пікап. Конвеєр підприємства зупинять взимку 2021 року, а продажі моделі в Європі завершаться наступного року. Від ідеї поставок автомобілів на європейський ринок з Таїланду в Nissan відмовилися.

До 2020 року на заводі в Барселоні збирали ще два пікапи - Mercedes-Benz X-Class і Renault Alaskan. Обидва побудовані на базі Ніссан Навара. Вперше він з'явився на ринку в 1985 році. Нинішнє, третє покоління пікапа вийшло в 2014 році. Крім Іспанії модель випускається на заводах в Таїланді, Аргентині, Мексиці, Китаї і Південній Африці.