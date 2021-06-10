Співзасновник Ethereum заробив на інвестиціях в Dogecoin

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін заробив понад $4 млн на інвестиціях в Dogecoin (DOGE). У подкасті наукового співробітника MIT Лекса Фрідмана він розповів, що в 2016 році вклав в криптовалюту $25 000, повідомляє ForkLog.

За словами Бутеріна, він був вражений спільнотою Dogecoin, проте не мав об'єктивних причин для інвестицій в актив.

«Пам'ятаю, я думав: "Як пояснити мамі, що я вклав $25 000 в DOGE?". Єдина цікава річ в цій монеті - логотип собаки. Але, звичайно, це була одна з кращих інвестицій, які я коли-небудь робив», - сказав він.

Співзасновник Ethereum зазначив, що був захоплений зненацька спекулятивним ажіотажем через твіти Ілона Маска про мем-криптовалюти. Він розповів, що знаходився на ізоляції в Сінгапурі, коли ціна DOGE за один день зросла на 775%.

Він продав половину монет і пожертвував $4,3 млн прибутку некомерційної організації GiveDirectly.

Бутерін не вважає, що в діях Маска присутня «витончена зловмисність». За його словами, бізнесмен - «просто людина, якій подобаються собаки».

Він підкреслив, що Tesla і SpaceX доведеться в якийсь момент прийняти Ethereum, якщо вони хочуть залишитися в криптовалютній екосистемі.

«Біткоїн - це блокчейн для грошей, а Ethereum з самого початку створювався як блокчейн загального призначення», - сказав він.