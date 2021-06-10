Що буде з паливним ринком України: прогноз цін

У травні прогнози щодо забезпечення бензином, дизельним паливом і скрапленим автомобільним газом, були невтішними. За цінами - туманними, повідомляє Auto-Consulting.

У середині травня було введено держрегулювання цін на паливо. Через це деякі мережі АЗС спершу припинили, але потім відновили продажу палива преміальних марок. А ціни - стабілізувалися. Як ідуть справи зараз, і які найближчі перспективи?

Наразі ціни на паливо, в порівнянні з травневими, не тільки залишилися на тому ж рівні, а й трохи знизилися. Паливо трохи подешевшало, в порівнянні з травневими цінами. На тому ж рівні залишилася тільки вартість літра А-95. Що, як то кажуть, теж непогано. Курс гривні до долара зміцнюється, і уряд говорить, що це стане тенденцією червня. Мінекономіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості палива на першу декаду червня. Бензин - не дорожче 29,92 грн / л (плюс 8 коп до травневої ціни), гранична ціна дизпалива - 27,91 грн / л (плюс 2 коп. до травня).

На думку економіста та експерта Growford Institute Віктора Скоршевського, зниження цін на паливо фактично не відбулося. Насправді на багатьох АЗС просто зменшили розмір знижок за картками для постійних клієнтів. Боротися з цінами регулюванням, на його думку, - безглуздо.

Директор спеціальних проектів в НТЦ "Психея", професор Геннадій Рябцев не вважає, що це якісне держрегулювання. Воно, за його словами, придумано "на коліні" і з порушенням багатьох норм. А зробили його для того, щоб заспокоїти когось нагорі. До того ж, вважає пан Рябцев, як мінімум, незрозуміло, за якою системою Мінекономіки встановлює ці ціни.

"Незрозуміло також, чому маржа при торгівлі бензином на 2 грн/л менша, ніж при торгівлі дизпаливом. Не зрозуміло й те, що таке "соціальне паливо", ціни на яке регулюють, і в яких правових актах написано про таке регулювання. І чому ціни регулюються тільки на бензин і дизпаливо? А на скраплений автомобільний газ ні?", - сказав Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, що 14 травня Кабінет міністрів України видав постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Таким чином, уряд встановив граничну маржу АЗС. Рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн / л, бензину - не вище 5 грн / л.

Перспективи

На думку Віктора Скоршевского, в середньостроковому періоді ціна палива залежить від двох чинників: від курсу долара і від цін на нафту на світових ринках. Зараз вона близько $ 70 за барель. Якщо до кінця року на світових ринках буде подорожчання нафти, то подорожчає і паливо у нас. Якщо ні - то, можливо, ні.

Як повідомив Геннадій Рябцев, на найближчий тиждень ціни - без змін. А далі - як піде. Якщо гривня рушить вниз, подорожчання буде протягом 10 днів. Але якщо ніхто не буде лізти в Білорусь "зі своїм статутом", - тобто - якщо білоруські поставки не припиняться, то ціни на паливо влітку будуть стабільні. Об'єктивних причин для їх зміни, при стабільному курсі гривні немає.

Директор Консалтингової "Групи А95" Сергій Куюн також згоден з тим, що сьогодні об'єктивних причин для подорожчання палива немає. А значить - поки немає приводів для занепокоєння. Тим більше, що зараз раз у 10 днів Мінекономіки буде публікувати рекомендовані розрахункові ціни на паливо. Проте Сергій Куюн вважає, що розслаблятися рано.

Якщо підвести загальний підсумок, можна сказати, що літо за рівнем цін на паливо обіцяє бути спокійним. Але при цьому, об'єктивно, загрози для нашого паливного ринку нікуди не зникли. Він, як і раніше, сильно залежить від імпорту.