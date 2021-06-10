Противники забудови Мінського масиву намагалися увірватися в будівлю КМДА

Під будівлею КМДА зібралися противники забудови Мінського масиву. Активісти намагалися прорватися всередину мерії на засідання ради.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Як стало відомо, сьогодні, 10 червня повинні розглянути Детальний план забудови території Мінського масиву.

Протестувальники намагалися увійти в будівлю через головний вхід КМДА, але їм перешкодили нацгвардійці. Відзначимо, що в будівлю не пускали нікого, крім депутатів Київради. В даний час ситуація заспокоїлася.