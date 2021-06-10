В УЄФА пояснили, чому заборонили слоган "Героям слава"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив використання слогана "Героям слава!" на формі збірної України, оскільки він має не тільки політичний підтекст, а й історичний і мілітаристський сенс. В організації дійшли до такого висновку після детального вивчення цього питання, повідомляє Обозреватель.

В УЄФА, спочатку цю фразу не розглядали як відповідь на вітання "Слава Україні!" й аналізували окремо. Що стосується першої частини слогана та карти Криму на екіпіровці, то ці елементи не порушують регламент організації.

Відзначається, що півострів є визнаною в Організації Об'єднаних Націй (ООН) територією нашої країни, а напис "Слава Україні!" використовується на формі з 2018 року.

У збірної України знову будуть три комплекти форми. Джерело: Facebook Андрія Павелко

Україна представила форму на Євро. Джерело: Facebook Андрія Павелко

Форма збірної України на Євро-2020. Джерело: Facebook Андрія Павелко

Нагадаємо, що в Росії обурилися через новий ігровий комплект і закликали УЄФА заборонити його використання на Євро-2020. Спочатку в організації заявили, що екіпіровка вже затверджена, оскільки відповідає всім її правилами. Після цього головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко вказав на безпідставність вимог РФ.

Андрій Шевченко.

Незважаючи на це Російський футбольний союз (РФС) подав протест в УЄФА через форму України.