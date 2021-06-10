У Порошенка звинуватили Банкову в поширенні фейків

У партії "Європейська Солідарність" спростували гучний фейк про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка. Таку інформацію розповсюдила низка українських та російських ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Допис зі спростуванням з'явився на Facebook-сторінці політсили. Зазначається, що "інформація подавалася як "сенсаційна новина" і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ" .

ЗМІ поширили новий фейк про Порошенка. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

У мережі поширили новий фейк про Порошенка. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

Новий фейк про Порошенка з'явився в мережі. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

"Зокрема, інформацію опублікували в телеграм-каналі депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, інформаційна агенція "УНН", видання "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а також кремлівське агентство "ТАСС"" , – повідомили в "ЄС".

Інформацію опублікували провладні ЗМІ. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

Фейк опублікували також російські ЗМІ. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

Новий фейк про Порошенка поширила низка ЗМІ. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

В мережі безліч джерел поширили фейк про Порошенка. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

"В "ЄС" спростували нову інформацію про Порошенка. Джерело: Facebook "Європейської Солідарності"

Зважаючи на це, у партії закликали новостворений Центр протидії дезінформації при РНБО України провести розслідування, "нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для попередження подібних фейкових кампаній з боку влади в майбутньому".