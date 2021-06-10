У Порошенка звинуватили Банкову в поширенні фейків
У партії "Європейська Солідарність" спростували гучний фейк про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка. Таку інформацію розповсюдила низка українських та російських ЗМІ, повідомляє Обозреватель.
Допис зі спростуванням з'явився на Facebook-сторінці політсили. Зазначається, що
"інформація подавалася як "сенсаційна новина" і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ".
"Зокрема, інформацію опублікували в телеграм-каналі депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, інформаційна агенція "УНН", видання "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а також кремлівське агентство "ТАСС"", – повідомили в "ЄС".
Зважаючи на це, у партії закликали новостворений Центр протидії дезінформації при РНБО України провести розслідування,
"нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для попередження подібних фейкових кампаній з боку влади в майбутньому".