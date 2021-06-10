Міжбанк: ситуація стабілізувалась

Зниження обсягів пропозиції безготівкового долара до рівнів минулого тижня сприяло стабілізації обстановки на міжбанківському﻿ валютному ринку.

Оскільки нерезиденти вчора закінчили продаж валюти для оплати придбаних на аукціоні ОВДП, сьогодні продавців з ранку було менше, ніж покупців. Втім зростання котирувань швидко закінчилось. Більшість угод було здійснено у вузькому діапазоні 27,09-27,12 гривень. Національний банк сьогодні явно вирішив «відпочити» після серії інтервенцій і на ринку не з'являвся.

На готівковому валютному ринку також настала тиша і спокій. Київські оптові обмінні пункти сьогодні продають готівкового «американця» по 27,08-27,09 гривень; дешевші пропозиції, які з'явилися вранці, швидко зникли.

Євро на FOREX в першій половині дня рухається між відмітками 1,2152 і 1,2180 долара. Сьогодні о 14:45 за київським часом відбудеться оголошення результатів засідання Європейського центробанку з питання процентної ставки, а о 15:30 - пресконференція глави ЄЦБ; їх підсумки можуть вплинути на настрої на світових ринках. Готівкове євро в Києві продають у діапазоні 32,95-33,00 гривні.

У Росії рубль знову зміцнюється до американського долара і до 11 години вже досяг 72,12 рублів за долар. У Києві готівковий рубль, як і вчора, торгується в діапазоні 3,70-3,73 гривні за 10 рублів. Невеликі обсяги російської валюти можна придбати навіть по 3,69 гривні.