Міжбанк: ситуація стабілізувалась
Зниження обсягів пропозиції безготівкового долара до рівнів минулого тижня сприяло стабілізації обстановки на міжбанківському валютному ринку.
Оскільки нерезиденти вчора закінчили продаж валюти для оплати придбаних на аукціоні ОВДП, сьогодні продавців з ранку було менше, ніж покупців. Втім зростання котирувань швидко закінчилось. Більшість угод було здійснено у вузькому діапазоні 27,09-27,12 гривень. Національний банк сьогодні явно вирішив «відпочити» після серії інтервенцій і на ринку не з'являвся.
На готівковому валютному ринку також настала тиша і спокій. Київські оптові обмінні пункти сьогодні продають готівкового «американця» по 27,08-27,09 гривень; дешевші пропозиції, які з'явилися вранці, швидко зникли.
Євро на FOREX в першій половині дня рухається між відмітками 1,2152 і 1,2180 долара. Сьогодні о 14:45 за київським часом відбудеться оголошення результатів засідання Європейського центробанку з питання процентної ставки, а о 15:30 - пресконференція глави ЄЦБ; їх підсумки можуть вплинути на настрої на світових ринках. Готівкове євро в Києві продають у діапазоні 32,95-33,00 гривні.
У Росії рубль знову зміцнюється до американського долара і до 11 години вже досяг 72,12 рублів за долар. У Києві готівковий рубль, як і вчора, торгується в діапазоні 3,70-3,73 гривні за 10 рублів. Невеликі обсяги російської валюти можна придбати навіть по 3,69 гривні.