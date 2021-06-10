Глава Міненерго сплатив 500 тисяч гривень податків

Міністр енергетики Герман Галущенко сплатив 564,4 тис. грн податків із гонорарів, які він отримав від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті, повідомляє Экономическая правда.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані Галущенка, яке оприлюднене в Реєстрі декларацій.

Відповідно до повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Галущенка, яке оприлюднене в Реєстрі декларацій, він 2 червня сплатив 564 382 гривні податку на доходи фізичних осіб, який сплачується за результатами річного декларування.

Герман Галущенко, якого Рада 29 квітня призначила міністром енергетики, задекларував 5,145 млн грн доходів за 2020 рік, з них 1,8 млн грн - його зарплата в "Енергоатомі".

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.