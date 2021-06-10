Нове покоління кросовера Kia помітили на тестах

Корейська компанія Kia готує нове покоління кросовера Niro. Кілька прототипів у захисному камуфляжі були помічені на тестах, повідомляє Обозреватель.

Компанія продовжує роботу по розширенню лінійки екологічно чистих моделей, та новий Niro повинен істотно допомогти у залученні молодіжної аудиторії.

Дизайн моделі буде виконаний в новому фірмовому стилі компанії Opposite united. Джерело: Carscoops

Новинка буде доступна з кількома силовими агрегатами, включаючи гібрид, PHEV та повністю електричну версію. Судячи з наявних ілюстрацій, дизайн моделі буде виконаний у новому фірмовому стилі компанії Opposite united ( "З'єднання протилежностей"), який вже використовується у електрокроссе Kia EV6 та новому поколінні Kia Sportage. Крім того, у вигляді моделі будуть використані окремі дизайнерські елементи концептуального HabaNiro, представленого у 2019 році.

Концепт Kia HabaNiro показав в 2019 році. Джерело: Carscoops

У компанії взялися за радикальне оновлення модельної гами, й для Niro у цьому процесі буде відведена важлива роль. Автомобіль отримає оригінальне оформлення передньої частини з новими виразними фарами, захисний обвіс по периметру кузова, а також велику облицювання радіатора. Не менш виразно буде виглядати задня частина кузова з заокругленим бампером та світлодіодними фарами, що нагадують своєю формою бумеранги.

Автомобіль отримає оригінальне оформлення передньої частини з новими виразними фарами. Джерело: Carscoops

Не менш виразно буде виглядати задня частина кузова з заокругленим бампером та фонарямі-"бумерангами". Джерело: Carscoops

У салоні очікується нова цифрова панель приладів з двома екранами під загальним склом, як у родинних моделей EV6 і Sportage. Для моделі буде запропонована інформаційно-розважальна система з широким функціоналом й доступом до різних онлайн сервісів. Імовірно нове покоління моделі дебютує наприкінці нинішнього або на початку майбутнього року.