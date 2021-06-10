В Італії думають припинити масову вакцинацію препаратом AstraZeneca

В Італії поступово змінюють стратегію вакцинації населення, йдучи від масового використання вакцини AstraZeneca. Головний аргумент на користь цього – значне поліпшення епідситуації в країні, пишуть міжнародні ЗМІ.

Заступник міністра охорони здоров'я Італії П'єрпаоло Силері зазначив, що люди віком до 30 років взагалі не повинні використовувати цей препарат.

"Я б не радив AstraZeneca жінкам до 50 років. Вакцина викликає підозри через певні ускладнення, особливо серед молодих людей. А у зв'язку зі зменшенням кількості хворих ризики почали перевищувати користь", – сказав він.

При цьому в тому, що ще 3 тижні тому вакцину рекомендували для масового використання, немає ніякої помилки, вважають в офісі надзвичайного комісара з питань пандемії.

"Це не означає, що помилка була здійснена раніше, тому що всього три тижні тому стан епідемії та перебіг кампанії вакцинації були іншими й виправдовували масове використання цієї вакцини", – упевнений представник органу.