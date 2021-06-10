Законопроєкт про корінні народи повністю відповідає Декларації ООН - Кулеба

Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Термін "корінні народи" сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права" , - сказав Кулеба.