На Херсонщині в курортних містах будуть вакцинувати всіх бажаючих

Директор обласного департаменту здоров'я Віктор Короленко заявив, що на наступному тижні в Херсонській області буде відкрито чотири додаткові пункти вакцинації в курортних містах, де щеплення проти COVID-19 зможуть зробити всі бажаючі, повідомляє Херсон Online.

"Додаткові пункти вакцинації відкриють в Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один - в Голій Пристані або Бериславі ", - сказав Короленко.

Також, за його словами, з 8 червня почалася вакцинація працівників баз відпочинку в Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.

В області відкрили і 6 пунктів вакцинації для людей, які перетинають КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Тут можуть вакцинуватися всі бажаючі мешканці окупованого острова, якщо вони мають паспорт громадянина України.

"Уже є окремі випадки, коли наші земляки приїжджали з Криму для проходження вакцинації на контрольному пункті в'їзду-виїзду" , - говорить Віктор Короленко.

Всього на Херсонщині відкрито понад 180 пунктів щеплення проти COVID-19 і функціонує 11 мобільних бригад. В області вже використано 43 693 дози вакцин Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) і Comirnaty (Pfizer-BioNTech)