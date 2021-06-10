Судді заблокували роботу КСУ: вимагають участі Тупицького

Шестеро суддів Конституційного Суду України в четвер в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно значимих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як стало відомо з джерел у КСУ, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомив співрозмовник.

При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Як повідомлялося, Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні - його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя.

27 березня Тупицький втратив статус судді КСУ в результаті скачування президентом України Володимиром Зеленським указу Януковича про його призначення, оскільки, відповідно до рішення РНБО, його подальше перебування на посаді судді КСУ становило значну загрозу національній безпеці України.