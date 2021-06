Головні кінопрем'єри цього тижня

Всі області України перейшли в зелену зону, карантин пом'якшили і це означає, що ніяких перешкод на шляху в кінотеатр вже точно немає. Тим більше починається новий кінотиждень, який радує прем'єрами, повідомляє Телеграф.

Вашій увазі список фільмів, які вже можна подивитися в кінотеатрах.

Спіріт: Дикий мустанг (Spirit Untamed)

Повнометражний мультфільм, який є продовженням анімаційного фільму "Спірит: Душа прерій", який вийшов у 2002 році. Мультик розповість про дівчинку, на ім'я Лакі, якій вдається знайти спільну мову з диким конем з характером на ім'я Спіріт.

У головних ролях: Ізабела Мерсед, Джуліанна Мур, Джейк Джилленхол, Марсан Мартін, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггінс, Гарі А. Хеккер, Ейса Гонсалес, Андре Брауер.

На висотах Нью-Йорка (In the Heights)

Музична мелодрама, яка покаже Нью-Йоркський район Вашингтон-Хайтс, що на півночі Манхеттена. Життя власника невеликого магазинчика Уснаві, який кожен день заробляє гроші, щоб втілити свою мрію, порушує приголомшлива новина - виграш у лотереї.

У головних ролях: Ріта Морено, Корі Хоукінс, Ентоні Рамос, Дейміен Валентино, Джозеф Велес.

Пролітаючи над гніздом зозулі (One Flew Over the Cuckoo's Nest)

Знову в кінотеатрах покажуть оскароносний фільм 1975 року "Пролітаючи над гніздом зозулі", тільки покажуть його англійською мовою з укр. субтитрами. Драма розповідає про засудженого Рендалла Макмерфі, який потрапляє до божевільні, де підбиває пацієнтів повстати проти медсестри Мілдред Ретчед.

У головних ролях: Джек Ніколсон, Луїза Флетчер, Вілл Семпсон, Бред Дуріф, Денні ДеВіто, Крістофер Ллойд.

Дивовижна подорож Віво (Vivo)

Мультфільм від Sony Pictures, який занурить глядачів у фантастичний світ! Епічні подорожі, запальні хіти та нові герої, які напевно сподобаються і маленьким і дорослим глядачам.

Форсаж 9 (Fast & Furious 9)

Довгоочікувана прем'єра легендарної кінофраншизи - це дев'ята глава саги "Форсаж". У тихе і неквапливу життя Домініка Торетто вривається кібертеррористка Сайфер, яка вирішила помститися головному герою за всі поразки. Команді доведеться знову об'єднатися, щоб зупинити злодійку.

У головних ролях: Він Дизель, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Шарліз Терон, Джон Сіна, Лудакріс, Сон Кан.