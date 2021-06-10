Радуцький закликав місцеву владу відкривати Центри вакцинації

Голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні﻿ цього тижня вдвічі збільшилася кількість центрів вакцинації.

Про це Радуцький написав на своїй Facebook-сторінці.

В той же час, Радуцький нагадав, що "потрібно продовжувати діяти та активізувати місцеву владу!".

"Деякі області, як, наприклад, Полтавська та Львівська дуже активно включились у цей процес та відкрили центри вакцинації не лише в обласних центрах, а й у невеличких містах. В той же час майже у половині регіонів відкриття Центрів вакцинації взагалі не відбувається.

Як результат, люди з одних областей вирушають вакцинуватись до інших! Бо вдома місцеве керівництво чомусь не ворушиться і не дбає про відкриття Центру" , - зазначив Голова Комітету.

Він також звернувся до місцевих керівників з вимогою відкривати Центри вакцинації.

"Алгоритми відкриття Центрів є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцинами МОЗ забезпечив. Міністерство продовжує проводити тренінги для навчання працівників мобільних бригад.