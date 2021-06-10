Радуцький закликав місцеву владу відкривати Центри вакцинації
Голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні цього тижня вдвічі збільшилася кількість центрів вакцинації.
Про це Радуцький написав на своїй Facebook-сторінці.
В той же час, Радуцький нагадав, що
"потрібно продовжувати діяти та активізувати місцеву владу!".
"Деякі області, як, наприклад, Полтавська та Львівська дуже активно включились у цей процес та відкрили центри вакцинації не лише в обласних центрах, а й у невеличких містах. В той же час майже у половині регіонів відкриття Центрів вакцинації взагалі не відбувається.
Як результат, люди з одних областей вирушають вакцинуватись до інших! Бо вдома місцеве керівництво чомусь не ворушиться і не дбає про відкриття Центру", - зазначив Голова Комітету.
Він також звернувся до місцевих керівників з вимогою відкривати Центри вакцинації.
"Алгоритми відкриття Центрів є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцинами МОЗ забезпечив. Міністерство продовжує проводити тренінги для навчання працівників мобільних бригад.
До речі, підштовхнути місцеву владу до активнішої позиції можуть депутати-мажоритарники. Звертаюся до колег – тисніть на ваших мерів та голів ОТГ. Відкрити пункт щеплення за бажання можна навіть у громадській приймальні народного депутата!" - підсумував Михайло Радуцький.