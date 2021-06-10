Як зменшити витрату палива в автомобілі

Всі водії бажають економити на паливі. Часто це є ключовим фактором у виборі автомобіля, повідомляє Обозреватель.

Проте є вихід і для тих, в кого вже є улюблена машина і вони не хочуть її змінювати. Сайт зібрав 5 ефективних способів зменшення витрати палива в авто.

1. Прибрати тюнінг

Звичайно, якщо ви тюнінговали свою машину, то свідомо хотіли зробити її привабливішою і витратили на це певні кошти. Така порада може не сподобатися, проте, якщо ви дійсно хочете зекономити на пальному, то доведеться зняти додаткові деталі.

Кенгурінг, захист порогів, високі антени та навіть поперечні рейлінги на даху з багажником і додаткове люстерко на бічному дзеркалі погіршують аеродинаміку і гальмують автомобіль. Через це двигун більше працює і поглинає більше палива.

2. Змінити фільтри

Двигуну потрібно мати повний доступ до повітря і палива, щоб він додатково не навантажувався. Коли у вас забиті повітряний і паливний фільтри, ефективність агрегату зменшується. Тому варто перевірити і при необхідності змінити ці деталі.

3. Рухатися накатом

Відомим способом витрачати менше палива є рух накатом. Не використовуючи акселератор і гальма під час їзди з гори, ви зможете трохи зекономити. Попередньо перевірте тиск в шинах і накачайте їх так, як написано в інструкції по експлуатації. Це дозволить машині легко котитися.

Якщо там вказано 2,4 атмосфери або навіть 3 на задніх колесах при завантаженому багажнику, не варто переживати. Для інструкції точно все перевіряли і витрата палива "за паспортом" вимірювалася саме з таким тиском. Якщо він менший, витрата палива зростає.

4. Позбутися зайвого багажу

Будь-який вантаж впливає на розгін автомобіля і робить більшим ступінь деформації шин в області плями контакту. Тому варто перевірити, чи не перевозите ви зайві речі, і позбутися їх.

5. Рухатися оптимальною швидкістю

Найбільш економічні режими руху – це 90 км/год на автостраді та 70 км/год у місті (де це дозволено). Також можна їхати за вантажівками, які рухаються з такою ж швидкістю. Так ви будете перебувати в повітряному мішку, і опір зустрічного потоку повітря буде мінімальним.