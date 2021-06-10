В Одесі вандали підпалили меморіал загиблим євромайданівцям

Активіст Дем'ян Ганул заявив, що в Одесі вночі невідомі хотіли підпалити меморіал на честь загиблих 2 травня 2014 року патріотів-євромайданівців, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні вночі сепаратисти здійснили підпал червоно-чорного прапора в центрі Одеси. Прапора, який вважається символом боротьби за незалежність України. Це місце - своєрідний меморіал хлопцям, які віддали життя за мирну Одесу", - написав Ганул в соцмережі.

Він також звернувся до поліції і СБУ з проханням відреагувати.

Вандали намагалися спалити червоно-чорний прапор на меморіалі загиблим 2 травня 2014 року одеситам Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову. Меморіал встановлено на Дерибасівській вулиці.

Дем'ян Ганул опублікував фотографію, на якій видно, що спроба була невдалою. Полотно стяга виявилося пропалено в одному місці.