Китай приготувався до податкового протистояння з "Великою сімкою"

Китай не готовий погодитися на введення мінімальної ставки податку на прибуток корпорацій, яке лобіюють країни «Великої сімки», кажуть джерела, знайомі з переговорами з цього питання, повідомляє Лента.ру.

Китай не входить в число країн G7, які домовилися про встановлення мінімального рівня оподаткування, однак є частиною так званої «Великої двадцятки». Міністри цієї групи держав повинні зустрітися в Венеції в наступному місяці, і передбачається, що вони також досягнуть попередніх домовленостей щодо податкового питання.

Позиція Пекіна залишається основною перешкодою для успіху цих переговорів, стверджує співрозмовник Bloomberg, знайомий з ходом дискусії. Країна буде вимагати винятків, які не дозволять досягти ефективної ставки в 15 відсотків.

Більшість компаній в Китаї платить 25-відсотковий податок, однак певні пільги для сектора високих технологій припускають ставку нижче 15 відсотків. Пекін хоче зберегти ці пільги, які вважає ключовими для економічного розвитку країни. Зараз деякі з високотехнологічних компаній віддають набагато менше, ніж 15 відсотків, і Китай «може запропонувати піти на виключення для цих секторів» , говорить Ван Цзецай (Wang Zecai) з Китайської податкової академії - дослідної установи, пов'язаного з міністерством фінансів країни.

Пекін вважає високотехнологічну сферу економіки важливою для своїх планів розвитку на наступні п'ять років і прагне зберегти темпи зростання всупереч обмеженням, які намагаються нав'язати США.

Про свою незгоду з ініціативою G7 вже заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він вважає, що плани по введенню мінімального корпоративного податку абсурдні і приведуть до скорочення інвестицій в країнах Євросоюзу.

Домовленостей про реформу оподаткування великих корпорацій представники «Великої сімки» досягли на початку червня. Крім введення мінімальної ставки в 15 відсотків від прибутку, ініціатива передбачає, що компанії зобов'яжуть вносити свій вклад в формування бюджету тих країн, де вони здійснюють продажі.