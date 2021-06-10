Названі найкращі нові спорткари в різних категоріях

Автомобілі ніколи не були такими швидкими, як зараз. Завдяки сучасним технологіями автовиробники можуть робити дивовижні машини, повідомляє Обозреватель.

Дуже швидкими вже є не тільки звичні гіперкари, але й, наприклад, седани та купе. На ринку є дуже багато потужних моделей, тому сайт HotCars﻿ обрав найкращі серед них і склав список із топових спорткарів в різних категоріях.

Найкращий спортивний кабріолет – Lexus LC500

Lexus LC500 видає 471 кінську силу. Джерело: Motor1

Кабріолет Lexus LC500 виділяється серед інших своїм чудовим дизайном. Він має колісну базу 2870 мм та масивні двері, що робить його вигляд дуже стильним.

Ця модель Lexus оснащена двигуном V8, який видає 471 кінську силу. Автомобіль також доступний з рядом покращених характеристик, які дозволять зробити його більш зручним для водіння.

Найкраще спортивне купе – Subaru BRZ

Subaru BRZ із рідкісним для марки заднім приводом. Джерело: Motor1

Автомобілі Subaru відомі своєю вдосконаленою системою повного приводу. Проте не кожна машнина бренду оснащена такою системою. Модель BRZ має саме задньопривідну конфігурацію.

Авто видає 205 кінських сил та постачається у кузові купе. В стандартній версії в нього є шестиступенева механічна коробка передач, що робить його справжнім спроткаром.

Найкращий спортивний седан – Kia Stinger

Kia Stinger має 368 кінських сил. Джерело: Motor1

Дехто вважає Kia економним брендом, але їх модель Stinger – це все що завгодно, але тільки не економія. Її подвійний турбований двигун V6 забезпечує 368 кінських сил. Він може бути поєднаний із заднім або повним приводом та спортивно налаштованою підвіскою.

Автомобіль ніколи не вироблявся масово, і виходив тільки в обмежених серіях. Ходили чутки, що його перестануть виробляти, але компанія оголосила, що модель отримає оновлення в 2022 році.

Найкращий масл-кар – Dodge Challenger

Остання версія Dodge Challenger може розігнатися до 270 км/год. Джерело: Motor1

Dodge Challenger – культовий автомобіль, який може мати до 807 кінських сил, що повністю виправдовує його популярність. Він орієнтований лише на видачу потужності та продуктивності.

Остання його версія SRT Super Stock 2020 модельного року може розігнатися до 270 км/год, а 97 км/год набирає за 3,3 секунди. Вона також отримала шини Nitto, widebody-обвіс та адаптивну підвіску з трекових режимом.

Найкращий суперкар – Chevy Corvette C8

Chevy Corvette C8 розганяється до 97 км/год за 2,9 секунди. Джерело: Вікіпедія

Chevy Corvette C8 – це нова версія легендарної моделі, яка випускається з 1953 року. Її 6,2-літровий двигун LT2 V8, розташований по центру кузова, видає 495 кінських сил.

На трасі цей автомобіль може досягти близько 320 км/год, а 97 км/год набирає за 2,9 секунди. Він оснащений 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Найкращий гіперкар – McLaren Speedtail

Двигун V8 у McLaren Speedtail видає 1035 кінських сил. Джерело: Motor1

McLaren Speedtail – дуже особливий автомобіль і він коштує понад 2 000 000 доларів. Його виготовлять всього в 106 екземплярах.

Модель оснащена двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 1035 кінських сил. Подібно до легендарного McLaren F1, він також має тримісний салон, в якому водій розміщений у центрі.