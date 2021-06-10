Знову без сонця, але з грозами: прогноз погоди на п'ятницю

Погода в Україні знову обіцяє бути мокрою. В окремих регіонах дощі тільки посиляться, також нікуди не подінуться грози, град і шкальний вітер.

У п'ятницю, 11 червня, на заході та півдні країни термометри покажуть 23-25 градусів тепла протягом дня; вночі в західних регіонах очікується від 11 до 14 за Цельсієм, в південних - від 13 до 16. Винятком стануть Вінницька і Чернівецька області, де у світлий час повітря не прогріється більш ніж до +24. На півночі, сході та в центрі країни протягом дня очікується +22...+24°C (до 25-26 на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі), в темну пору - близько 13-15.

Дощ, як і раніше, прогнозують по всій території України, можуть бути грози. Для західних областей вночі буде невеликий "перепочинок", а в інших регіонах мокро буде протягом усієї доби. Найсильніші зливи - в Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Одеській та Миколаївській областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Через не найкращі погодні умови по всій країні залишиться Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Рівненській області фіксують надзвичайні ризики виникнення пожеж.

У Києві дощ, може бути гроза. Вдень температура підвищиться до +23...+25°C, вночі - знизиться до +13...+15. Швидкість вітру - 3-5 м/с.