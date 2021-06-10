Митників переведуть на контракти

З 1 липня поточного року Державна митна служба почне переводити своїх співробітників на контрактну форму роботи в окремі підрозділи, повідомляє UBR.

Буде встановлено шестимісячний випробувальний термін, за результатами якого будуть прийматися рішення про розірвання або продовження контрактів. Про це розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін. Він назвав головні переваги нововведення.

"З одного боку, це дозволить створити систему жорсткого кадрового контролю: регулярно проводити перевірки на добропорядність, перевірки знань і тестування, службові перевірки з використанням поліграфу. З іншого боку - відкриються можливості для істотного підняття людям зарплат - в майбутньому році до 30 тис. грн", - повідомив Рябікін.

Також він спростував інформацію ЗМІ про порушення трудових прав митників, які будуть підписувати ці документи.

"Нічого протиправного в цьому контракті немає, і трудові права митників аж ніяк не обмежуються", - запевнив він.