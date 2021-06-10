Грошова маса у травні зросла - НБУ

Грошова маса в Україні у квітні 2021 року зросла на 0,5% - до 1,89 трлн грн. Про це свідчать попередні дані грошово-кредитної статистики на сайті Національного банку України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, грошова база (резервні кошти) за минулий місяць збільшилася на 3,6% - до 644,16 млрд грн.

Нацбанк також вказав, що грошові кошти в обігу поза банками (M0) в травні виросли на 0,4% - до 533,3 млрд грн.

За даними НБУ, депозитний портфель банків за минулий місяць збільшився на 0,4% - до 1,36 трлн грн, зокрема, в національній валюті - на 1,2% (до 857,96 млрд грн), тоді як в інвалюті він скоротився - на 0,8%, до 500,28 млрд грн.

Разом з тим кредитний портфель банків зріс на 0,1% - до 966,67 млрд грн, в тому числі в нацвалюті - на 2,8% (до 644,74 млрд грн), а в іноземній скоротився на 4,9% (до 321,93 млрд грн), свідчить звіт.

Згідно з даними Нацбанку, чисті міжнародні резерви в травні скоротилися на 1,1% - до $ 17,38 млрд.