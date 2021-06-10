Павелко терміново вилетів у Рим на переговори з УЄФА щодо форми збірної

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко терміново вилетів у Рим для переговорів зі Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо її рішення стосовно внесення коригування у форму національної збірної України з футболу.

"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші переговори з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне, і саме тому було затверджене УЄФА", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Він також наголосив, що УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і дотримувалася правил, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи.

"Так було й цього разу, і буде надалі. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Павелко.

Раніше з'явилася інформація, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму на Євро-2020 - прибрати "політичний" слоган, повідомляє агентство AFP.

"УЄФА вимагає від України внести зміни в дизайн футболки на Євро-2020, щоб прибрати "політичне" гасло, що викликало протести в Росії", - повідомляє France-Presse (AFP) у Twitter.

Як відомо, на новій формі збірної України розміщені два написи: на зовнішній стороні комірної частини ззаду - "Слава Україні!", на внутрішній стороні - "Героям слава!".