Jaguar представила оновлений кросовер I-Pace

Британська компанія Jaguar провела планове оновлення свого електричного кросовера I-Pace. Серед нововведень – "просунута" мультимедійна система та більш ефективний зарядний пристрій, повідомляє Обозреватель.

Нововведення стосуються кросовера для американського ринку. У нинішньому році для місцевих покупців стали доступні опції, з якими в Європі вже встигли познайомитися.

I-Pace для ринку США доступний в максимальній комплектації HSE. Джерело: Jaguar

Зокрема, для кросовера 2022 модельного року пропонується нова інфо-розважальна система, а також "швидке" зарядний пристрій. I-Pace для ринку США доступний у максимальній комплектації HSE.

Для оновленої версії пропонується сама "просунута" на сьогоднішній день мультимедійна система компанії, що отримала назву Pivi Pro. Джерело: Jaguar

Для оновленої версії пропонується сама "просунута" на сьогоднішній день мультимедійна система компанії, що отримала назву Pivi Pro. Вона підтримує Andriod Auto та Apple CarPlay, а інтерфейс дозволяє активно використовувати всі можливості смартфона. Важливою особливістю новинки є можливість оновлення ПЗ та іншої корисної інформації через хмарні сервіси, що особливо корисно для навігаційної системи. Наприклад, водій зможе отримувати найсвіжішу інформацію про постійно розширюється мережі електричних зарядок на маршруті.

Важливою особливістю Pivi Pro є можливість оновлення ПЗ та іншої корисної інформації через хмарні сервіси. Джерело: Jaguar

Ще однією опцією, яка стала доступною, – салонний іонізатор повітря з фільтром тонких частинок PM2.5. А меломанів порадує поява аудіосистеми об'ємного звучання Meridian 3D. У комплектацію також увійшла камера кругового огляду, а також мультирежимну дзеркало заднього виду ClearSight з вбудованим дисплеєм, на який виводиться зображення з більш широким кутом, ніж у звичайному дзеркалі.

Але найбільшу радість клієнтам повинно доставити новий зарядний пристрій потужністю 11 кВт, яка змінить колишню на 7 кВт. Вона дозволить заряджати батарею від домашньої мережі за 8 годин замість колишніх 12-ти. А на швидкісній зарядці потужністю 100 кВт процес "заправки" АКБ для подолання наступних 100 км займе всього 15 хвилин.

Найбільшу радість клієнтам повинно доставити новий зарядний пристрій потужністю 11 кВт. Джерело: Jaguar

Модники зможуть оцінити нову палітру кольорів і варіантів обробки кузова, включаючи новий хром-пакет Bright Pack.

Нагадаємо, що I-Pace оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 400 к.с., які дозволяють розігнати кросовер до "сотні" за 4,5 с. При цьому по американській методиці EPA автомобіль здатний подолати без зупинки близько 375 км.