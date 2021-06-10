Меган Маркл і принц Гаррі подають до суду через статтю BBC про ім`я доньки

Принц Гаррі та Меган Маркл незадоволені публікацією BBC про те, що вони нібито не порадилися з королевою Єлизаветою II, перш ніж назвати свою доньку Лілібет. Герцоги навіть погрожують подати до суду на видання, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Dedline. За словами інсайдерів, BBC отримала лист від юристів фірми Schillings, що діє в інтересах Гаррі й Меган. У ньому зазначили, що репортаж кореспондента Джонні Даймонда, що спеціалізується на королівській родині, є "наклепницьким, фальшивим і таким, що дискредитує".

Коли журналісти зв'язалися з представником герцогів Сассекських, він не став нічого коментувати, направивши їх до юристів.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II незадоволена ім'ям доньки Гаррі та Меган. Монархиня нібито вважає, що після скандальних заяв пари в інтерв'ю Опрі Вінфрі – називати дитину її дитячим прізвиськом було недоречно.

Королева Великобританії Єлизавета II

Своєю чергою видання Vanityfair писало, що Гаррі все-таки просив благословення Єлизавети II, перш ніж назвати свою доньку Лібібет. За словами близького друга герцога, він дуже любить свою бабусю, тому з повагою поставився до королівських традицій.

Єлизавета II і принц Гаррі

Нагадаємо, що Лілібет – дуже особисте прізвисько для Єлизавети II. Так її називав дідусь – король Георг V, а також покійний чоловік, принц Філіп.