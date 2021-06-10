В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила виключити державний канал «Білорусь 24» з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, повідомляє Детектор Медиа.

Таке рішення регулятор прийняв на своєму засіданні 10 червня. Нацрада проводила постійний моніторинг каналу.

За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, останнім часом регулятор зафіксував серед учасників ефірів каналу присутність осіб, які становлять загрозу для безпеки України та інші порушення. А оскільки Білорусь не підписала конвенцію про транскордонне телебачення, то рішення щодо каналу слід приймати відповідно до вимог українського законодавства.