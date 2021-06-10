Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

Ізраїль першим у світі на законодавчому рівні заборонив продаж натурального хутра. Про це повідомляє міністр навколишнього середовища Ізраїлю Гіла Гамліель на своїй сторінці в Facebook, повідомляє InfoResist.

“Я підписала заборону на торгівлю хутром в індустрії моди. Пишаємося тим, що стали першою країною у світі, яка заборонила продаж хутра”, – написала вона.

Закон набуде чинності в грудні поточного року. Гамліель зазначила, що це історичний крок, оскільки хутряна промисловість призводить до загибелі сотень мільйонів тварин по всьому світу і змушує їх страждати.

“Разом ми зробимо ізраїльський модний ринок більш екологічно чистим і зробимо добро у відношенні тварин”, – заявила міністр.

Зоозахисна організація РЕТА назвала таке рішення “історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин від жорстокого вбивства”.

У той же час, видання Times Of Israel із посиланням на противників закону стверджує, що він носить скоріше символічний характер, і називає його “беззубим”. Зазначається, що новий закон не поширюється на продаж натурального хутра з релігійних причин.

Таким чином, як і раніше буде дозволена купівля хутряних головних уборів, які ультраортодоксальні євреї носять у свята і при урочистих випадках.

За даними видання, шапки під назвою штаймли з лисячих і соболиних хвостів можуть коштувати до 5 тисяч доларів. Також уточнюється, що це практично єдине широко поширене використання хутра в Ізраїлі, оскільки в країні теплий середземноморський клімат.