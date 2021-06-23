Які хвороби передаються через брудні руки

Брудні руки – причина більшості інфекційних захворювань. Безліч мікроорганізмів осідає щодня на руках, звідки вони потрапляють до організму, коли ми торкаємося носа, рота, очей. Тим часом запобігти зараженню хвороботворними бактеріями та вірусами може звичайна гігієна рук. Якщо її не ігнорували. Яких небезпечних хвороб ви уникаєте, якщо ваші руки завжди чисті, пише Едуард Хомченко, 24 Канал.

Кишкові інфекції

Проблема кишкових інфекцій особливо актуальна влітку, коли висока температура повітря сприяє поширенню хвороботворних мікроорганізмів. Ухопивши немитий фрукт чи просто забувши помити руки перед їдою, ви ризикуєте кілька тижнів пронидіти в лікарняній палаті замість того, щоб насолоджуватися літніми вилазками на пляж чи до лісу. Симптоми кишкових інфекцій: нудота, блювота, пронос.

Гепатит А

Медики називають гепатит А хворобою брудних рук, адже він передається фекально-оральним шляхом. Вірус гепатиту А – дуже небезпечний: потрапивши до печінки, він руйнує її клітини – гепатоцити. І відновити роботу печінки, що запускає в нашому організмі понад 500 функцій, може лише тривале лікування.

Симптоми гепатиту А: підвищена температура, слабкість, відсутність апетиту, діарея, блювота, темна сеча, пожовтіння шкіри та білків очей.

Паразитарні захворювання

Фатальна помилка – вважати, що глисти – це дитяча проблема, що з віком минає сама. Непрохані "гості" в організмі – зовсім не дріб’язок. Вони спричиняють непрохідність кишківника, алергію та інші серйозні неприємності.

Про наявність гельмінтів в організмі сигналізують: нудота, слабкість, головний біль.

Глистів, як і більшості інфекційних хвороб, можна уникнути, стежачи за чистотою рук. До речі, важливо обробляти не лише руки, а й предмети, яких вони торкаються найчастіше: клавіатуру комп'ютера, телефон, дверні ручки.

Гострі респіраторні інфекції

У сезон простудних захворювань гігієна рук є одним із найпростіших і при цьому найефективніших заходів профілактики. Адже окрім повітряно-крапельного шляху ГРВІ передаються й контактним шляхом, коли ми торкаємося предметів, на яких осідають збудники інфекцій. Чисті руки – це міцний бар’єр для хвороботворних мікробів та вірусів, зокрема вірусу SARS-CoV-2.

Коронавірусна хвороба

Пандемія COVID-19 боляче нагадала про те, наскільки важлива для нашого життя звичайна гігієна. Ринок зреагував миттєво: в аптеках та магазинах з'явилося безліч "санітайзерів" – дезінфекційних та антибактеріальних засобів для обробки рук, поверхонь і приміщень.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує регулярно й ретельно мити руки та обробляти їх спиртовмісними засобами. Це ефективний спосіб захиститися від інфікування SARS-CoV-2 і розірвати ланцюг передачі коронавірусної хвороби.

Надійний знезаражувальний засіб має містити не менше ніж 60 відсотків спирту, наголошує ВООЗ. А 40-процентні спиртові розчини взагалі не можуть вважатись антисептичними. З іншого боку, що вища концентрація спирту в засобі, то більше він сушить шкіру. А в ситуації, коли руки потрібно обробляти по кілька разів на день, важливо, щоб знезараження не шкодило шкірі, а відтак не погіршувало її бар'єрних функцій.