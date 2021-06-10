Харківський суд втретє скасував перейменування проспекту в честь Жукова

Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративні позови до міськради про визнання протиправним і скасування рішення, що передбачає повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Визнати протиправним і нечинним пункт 1 рішення Харківської міськради від 24.02.2021 "Про увічнення історичної пам'яті осіб, які брали участь у звільненні від окупантів України". В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити", - йдеться в резолютивній частині рішення, оголошеній у четвер суддею Катериною Севастьяненко.

Повний текст рішення буде складено впродовж 10 днів. На нього може бути подана апеляція.

"Ми оскаржували все рішення в цілому, але, власне, перейменування стосувалося тільки п. 1 цього рішення, решта пунктів мали більше технічний характер ... Те, що стосується перейменування, суд рішення в цій частині скасував", - пояснив журналістам один із позивачів, депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

Суд скасовує перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова утретє.

Як повідомлялося, 24 лютого Харківська міськрада утретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, шість утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської солідарності", Харківська обласна організація ВО "Свобода", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним і скасувати.

Раніше, у травні 2016 року, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменуванні станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова.

19 червня 2019 року і 26 лютого 2020 року Харківська міськрада голосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної Ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична сокира", і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Жукова.

Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.