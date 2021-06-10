Перша країна визнала українське свідоцтво про COVID-вакцинацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу. Це значить, що вакциновані українці зможуть вільно подорожувати до Угорщини, повідомляє Деловая столица.

Як наголосив Кулеба, Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже 11 червня кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення" , — оголосив він.