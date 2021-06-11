Які машини з України можна продати в рази дорожче в Європі і США

В Україні останнім часом популярно купляти розбиті автомобілі із США та вживані моделі з Європи. Проте для багатьох може бути несподіванкою, що деякі машини, які в нас коштують дешево, можна перепродати закордоном в декілька разів дорожче, повідомляє Обозреватель.

Яскравим прикладом цього є рідкісний Dodge Viper, який ремонтували в Україні, щоб експортувати в Америку, де він може коштувати від 90 000 доларів. Сайт розповідає про те, які авто можна вигідно продати в Європі та США і в якому стані вони мають бути.

Dodge Viper, який відремонтували в Україні, щоб продати в США. Джерело: ТопЖыр

Купляти для продажу повністю іржаве, поломане або розібране авто не варто, тому що його точно ніхто не придбає. Винятком є хіба що автомобілі, які створені до Другої світової війни і шануються особливо.

За кордоном цінують максимально наближені до оригіналу автомобілі, тому на тюнінговані моделі також не варто розраховувати. Найкращим варіантом є капсула часу – машина, яка десятки років зберігалася недоторканною, в хорошому стані і бажано з рідними деталями.

Довоєнний Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe. Джерело: ТопЖыр

Якщо ж авто має деякі дефекти, то можна його реставрувати, але потрібно вважати на те, що екземпляри в рідній фарбі і з мінімальним пробігом часто коштують більше, ніж відновлені раритети.

Отже, перше, на що можна звернути увагу – це радянські автомобілі. З ними можна орієнтуватися на емігрантів або колекціонерів з багатьох країн, особливо США та Балтії.

ЗАЗ-965, як і інші радянські авто, цінують емігранти. Джерело: Вікіпедія

Особливо цінуються автомобілі радянських чиновників та військових, трофейні моделі, машини марок, яких вже немає, та довоєнні авто, як згадувалося вище. Якщо колишнім власником автомобіля була відома людина, це також може ціну.

Варто придивитися до Чайок, ЗІЛ, ЗІС та авто від іноземних виробників. Наприклад, Jeep Willys в Україні можна купити за декілька тисяч доларів, а в Європі такі коштують близько 30 000 доларів.

ГАЗ-13 "Чайка" та інші машини чиновників СРСР також особливо цінуються. Джерело: Вікіпедія

Крім того, у нас вигідно купляти автомобілі 1980-х та 1990-х. Наприклад, Citroen CX за 5-6 тисяч доларів в Україні можна продати в Німеччині за понад 30 000 доларів. Проте важливо зважати на стан авто, оригінальність та його рідкість.

В Європі також люблять такі культові машини, як Ford Sierra XR 4X4, Ford Sierra Cosworth, Ford Escort RS Cosworth, Mercedes-Benz W124 E500 Wolf, Mercedes-Benz E60 AMG, Lotus Omega та Opel Omega EVO 500. Там вони можуть коштувати десятки та навіть сотні тисяч доларів.

В Європі дуже люблять авто 80-х, такі як Ford Sierra Cosworth. Джерело: Вікіпедія

Також закордоном обожнюють японські машини 70-х та 80-х років. Для прикладу Honda City Turbo, яку декілька років тому в Україні продавали за 5000 доларів, в Європі коштує більше 20 тисяч євро.