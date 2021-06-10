МВФ усе ще очікує більшого прогресу України

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ), як і раніше, перебувають у тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду більше потрібно", - сказав він на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Райс, не розкриваючи деталей, нагадав, що метою визначених у рамках програми заходів є, зокрема, покращення управління в Нацбанку та законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової системи.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, що тривала з кінця 2020 року, у середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишаються, зокрема, ухвалення закону про Вищу раду правосуддя та зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ та САП. Для позитивного результату потрібне також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки, а також більша ясність стосовно бюджетних планів на 2022 рік та аудиту COVID-фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко очікує надходження другого траншу у вересні цього року, а в правлячій партії "Слуга народу" розраховували в травні ухвалити всі необхідні для цього закони, проте це питання було перенесено на червень.