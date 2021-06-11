Для Верховної Ради замовили нові автомобілі

Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради оголосила тендер на закупівлю 21 автомобіля Toyota Camry. Очікувана вартість закупівлі становить 18 млн гривень. Переможця торгів повинні вибрати в серпні 2021 року, повідомляє 24 Канал.

Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 8 червня 2021 року Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради оголосила тендер на закупівлю 21 легкового автомобіля Toyota Camry або еквівалент. Очікувана вартість закупівлі становить 18 млн гривень або 857,14 тис. гривень за одиницю. Аукціон запланований на 16 серпня 2021 року.

Відповідно до технічного завдання до тендеру, автомобілі повинні бути 2021 року випуску, чорного кольору, з об'ємом двигуна 2,48 куб. см і типом - бензиновий L4 / 16-клапанний; колісні диски - 17 дюймів, коробка передач - 8-ступінчаста, автоматична. Крім цього, автомобіль повинен бути укомплектований акустичним лобовим склом з тонованого смугою темно-синього кольору, обігрівом заднього скла з автотаймером, склоочисниками з датчиком дощу, підігрівом сидінь, клімат-і круїз-контролем. Гарантія на автомобілі - не менше 3 років або 100 тис. км пробігу. Поставити автомобілі переможцю торгів буде необхідно до кінця 2021 року.

Раніше у Автобазі Верховної Ради тоді повідомляли, що автопарк Верховної Ради налічує 186 одиниць техніки, з яких 144 легкові авто: 68 - Toyota Camry, 37 - Škoda Octavia, 28 - Opel Omega, 3 - Mercedes-Benz, 3 - Toyota Land Cruiser, 2 - Opel Combо, 1 - Volkswagen Phaeton, 1 - ГАЗ-3110, 1 - ЗАЗ-110551-71.