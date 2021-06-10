Украина и Молдова взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 во время встречи в Киеве 17 мая, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", - сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг.