Чоловіка, що дав ляпаса Макрону, засудили до в'язниці

Дамьена Тереля, що дав ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону, засудили до чотирьох місяців в'язниці, повідомляє Лента.Ру.

Адвокат підсудного заявив, що той розкаявся у своїй поведінці.

"Я впевнений, що більше він не повторить скоєне", - заявив юрист.

Раніше повідомлялося, що звинувачення зажадало засудити Тереля до 18 місяців тюремного ув'язнення. Прокурор також попросив ввести постійну заборону чоловікові на державну службу, а також на зберігання зброї.

Макрон отримав ляпаса під час поїздки в департамент Дром 8 червня. Французький лідер підійшов до місцевих жителів, які перебували за невисоким металевим огородженням, потиснув руку одному з чоловіків і щось сказав йому, а у відповідь отримав удар по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб.

Пізніше стало відомо, що у спільника провели обшук. В його будинку знайшли зброю і програмну книгу Адольфа Гітлера «Моя боротьба».