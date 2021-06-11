Криптовалюту почали добувати за допомогою гною

Британський фермер Філіп Хьюз почав видобувати криптовалюту за допомогою енергії, одержуваної від спалювання гною, повідомляє Лента.Ру.

Він «прогнав» гній через анаеробні дігестори. Це пристрій, який спалює метан, що виділяється при розкладанні екскрементів, і отримує з нього електрику.

Потім енергія ділиться на два потоки. Дві третини від її загальної кількості йде на живлення самої ферми й автопарку. Частина, що залишилася, забезпечує електроенергією майнінгові установки. Фермер видобуває Ethereum. Він також почав здавати в оренду свою установку.