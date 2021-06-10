Сонячне затемнення 2021: фотографії з України та світу

У четвер, 10 червня, відбулося доволі рідкісне явище – практично повне затемнення Сонця Місяцем, в результаті чого можна було спостерігати "вогняне кільце, повідомляє 24 Канал.

На жаль, жителі України могли спостерігати лише часткове затемнення при якому Місяць покривав лише 5% поверхні Сонця. Однак ми зібрали для вас фото з різних місць, у тому числі й України.

Спостерігати "вогняне кільце" можна було 10 червня. Максимальної фази затемнення в Укаїні досягло о 13:41:51 за Києвом. У багатьох містах України спостерігати сонячне затемнення було вкрай важко через високу хмарність, однак кілька чудових кадрів таки вдалося вловити.

Сонячне затемнення в Україні – фото

Маскимальна фаза сонячного затемнення в Україні – Івано-Франківськ / Фото Олексій Німчук

Фото сонячного затемнення в інших країнах

Сонячне затемнення в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky

Фото затемнення з Нідерландів / Фото Erik van Hurck

Ще фото з Нідерландів / Фото Dennis van Dijkhuizen