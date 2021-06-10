Чиновниця викрала флакони з небезпечними вірусами

Флакони зі штамами вірусу особливо небезпечного захворювання виявилися вдома в холодильнику у колишньої завідуючої сектором Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів, повідомляє Страна.ua.

Жінку звинувачують у привласненні ємностей з вірусами для подальшої реалізації.

"Колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих і контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, які визначаються як збудники заразних хвороб тварин і можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби - ньюкаслської хвороби птиці ", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Для приховування злочину, завсектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів. Вона навмисне зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу. Зловмисниця не повертала їх в сховище мікроорганізмів, а частина новоствореного матеріалу привласнювала.

"Зазначені штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання в холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня співробітниця завдала шкоди Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

В даний час вона повідомлена про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України). Санкція задіяної частини статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.